Флагман ЧФ завтра вранці повернеться з Абхазії до Севастополя

Флагман Чорноморського флоту - ракетний крейсер "Москва", що чергував біля берегів Абхазії, - в середу вранці повернеться до Севастопольської бухти, повідомив РІА “Новости” співрозмовник у Головному штабі Військово-морського флоту (ВМФ) РФ.

"Сьогодні ракетний крейсер "Москва" вийшов з порту Новоросійська і в середу вранці, близько 9-ї, повернеться до Севастополя", - сказав він.

Загін кораблів ЧФ РФ на чолі з крейсером "Москва" на запрошення президента Абхазії прибув 27 серпня до порту Сухумі. Після завершення заходу в порт кораблі, за версією співрозмовника, "продовжували виконувати миротворчі завдання в оголошених зонах безпеки". До загону кораблів ЧФ РФ входили крейсер "Москва" і два ракетні катери.