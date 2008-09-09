Саакашвілі: для Грузії немає окремої позиції Ющенка чи Тимошенко

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ наголошує, що для нього немає відносно Грузії “окремої позиції Президента або прем’єр-міністра України”, і “сприймає позицію України як єдину”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ на брифінгу за підсумками візиту до Грузії у Тбілісі.

Ця позиція України, наголосив Г.НЕМИРЯ, полягає у підтримці суверенітету і територіальної цілісності Грузії та підтримці шістьох пунктів плану мирного врегулювання конфлікту, запропонованого Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ.

Також Г.НЕМИРЯ зауважив, що Президент Грузії подякував “чіткій позиції уряду України, яка була проявлена під час кризи”.

За його словами, М.СААКАШВІЛІ зауважив, що Україна була першою серед країн, які надали реальну гуманітарну допомогу Грузії.

Під час зустрічі з українським віце-прем’єром М.СААКАШВІЛІ також повідомив, що у Тбілісі зараз перебувають 27 тисяч біженців.

Г.НЕМИРЯ зазначив, що Грузія просить Україну розглянути можливість виділення додаткових коштів для будівництва житла біженцям, які постраждали унаслідок російсько-грузинського конфлікту.

“Президент Грузії, так само як і прем’єр-міністр Грузії, звернулися до уряду України з проханням розглянути можливість надання додаткової допомоги щодо будівництва житла біженцям”, – сказав Г.НЕМИРЯ.

Він зауважив, що влада Грузії хоче, щоб до зими це житло було збудоване.

Одразу після брифінгу віце-прем’єр вилетів до Києва.

Як повідомляв УНІАН, 8-9 вересня Г.НЕМИРЯ перебував з робочим візитом у Грузії як представник українського уряду в цій країні. У Грузії він, зокрема, зустрівся з Президентом М.СААКАШВІЛІ, прем’єр-міністром Ладо ГУРГЕНІДЗЕ, спеціальним представником ЄС на Південному Кавказі Пітером СЕМНЕБІ.