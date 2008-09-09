Клюєв: ймовірність виборів висока, але краще домовитися
"Інакше ми втратимо нашу країну"
Один із лідерів Партії регіонів, народний депутат України Андрій КЛЮЄВ називає високою вірогідність дострокових парламентських виборів, але вважає, що політичним силам краще домовитися.
Таку думку він висловив в коментарі, переданому агентству УНІАН прес-службою депутата.
Він назвав очевидним той факт, що сьогодні в парламенті досить складно буде створити коаліцію. «І з погляду майбутніх президентських виборів, і з погляду ідеологічних розбіжностей між основними політичними силами. Отже дуже вірогідні дострокові парламентські вибори», - вважає депутат. Водночас, А.КЛЮЄВ зазначає, що торішні парламентські вибори, «продавлені Президентом з безліччю порушень закону», принесли країні тільки нові проблеми і протистояння. «Ніяких проривів не відбулося, незважаючи на всі обіцянки їхніх ініціаторів», - сказав депутат.
Тому, за словами А.КЛЮЄВА, залишається один шлях – домовлятися. «Відновлення повноцінної роботи парламенту минулого тижня показало, що цей шлях може бути продуктивним. І це перший крок», - сказав він.
«Природно, основні політичні сили мають позиції, за якими буде складно знайти компроміс. Партія регіонів також не переступить через свої базисні принципи. Проте в першу чергу необхідно зайнятися нагальними економічними і соціальними проблемами», - вважає А.КЛЮЄВ.
За словами депутата, крім того, шляхом переговорів і взаємних компромісів треба змінити законодавче поле, «так, щоб мінімізувати цей бардак влади: максимально чітко розмежувати повноваження і відповідальність (усунути роздвоєність виконавчої гілки), мінімізувати загрозу авторитаризму, можливості зловживань». «Природно, самі по собі законодавчі зміни не гарантують відсутності конфліктів і криз надалі. Потрібна ще політична воля і розуміння, що далі так жити не можна. Інакше ми втратимо нашу країну», - наголосив він.
Обгрунтовуючи свою позицію, А.КЛЮЄВ зазначив, що до пошуку компромісів підштовхує і економічна ситуація в країні. Він вважає, що вичерпано потенціал відновного зростання економіки України після кризи початку 90-х. «Проте влада дуже мало зробила для появи нових перспектив. Роки після виборів-2004 практично втрачені для країни - постійні політичні протистояння, особливо в «помаранчевій» команді, безвідповідальний популізм і непрофесіоналізм багатьох чиновників призвели до плачевних результатів», - вважає депутат.
Він зазначив, що наступний рік всі експерти, зокрема й міжнародні, називають дуже складним для економіки України. За прогнозами експертів, економічне зростання наступного року практично зупиниться. «Для простих людей це - подальше підвищення цін, зниження доходів, стрибок безробіття, неможливість одержати кредит», - зазначив А.КЛЮЄВ.
«Необхідно терміново вживати заходів. Водночас завдання влади думати про майбутнє країни. Ми повинні не тільки запобігти економічній кризі і стабілізувати економіку, але й створити наробок на перспективу. Ми не маємо права більше втрачати час», - вважає депутат. За словами А.КЛЮЄВА, «для всього цього потрібна сильна і професійна влада. А з цим поки що проблеми».