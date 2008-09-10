«Народна самооборона» висуває Сергія Луценка в мери Рівного

Рівненський міський осередок Громадянського руху «Народна самооборона» висуває кандидатом на посаду міського голови члена національної ради партії Сергія ЛУЦЕНКА, брата міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте на засіданні ради міського осередку партії «Народна самооборона».

За словами голови міської організації партії «Народна самооборона» Сергія КЛІЧУКА, остаточне рішення про висунення кандидата має ухвалити конференція міської організації, яка відбудеться найближчим часом.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ухвалила рішення щодо проведення позачергових виборів міського голови Рівного 30 листопада 2008 року.

Претендентами на цю посаду, окрім С.ЛУЦЕНКА, наразі є нинішні заступники міського голови Рівного Світлана БОГАТИРЧУК-КРИВКО (представниця Блоку Литвина) і Сергій ВАСИЛЬЧУК («Наша Україна»), а також колишні голови ОДА Василь ЧЕРВОНІЙ і Микола СОРОКА.