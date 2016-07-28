Представник Вселенського патріархату запевнив Порошенка, що Варфоломій І хоче допомогти Україні
Представник Вселенського патріархату поінформував президента України Петра Порошенка щодо розгляду питання про створення автокефальної української православної церкви.
Представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков, архієпископ Тельміський Іов зустрівся з Порошенком сьогодні, 28 липня, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
«Архієпископ Тельміський передав президентові вітання від імені Вселенського патріарха Варфоломія І та від усієї Константинопольської церкви та запевнив у тому, що Вселенський патріарх бажає допомогти Україні», - йдеться в повідомленні.
Архієпископ Іов поінформував президента щодо роботи комісії Вселенського патріархату та розгляду питання про створення автокефальної української православної церкви.
«І хоча церква і держава відділені, церква і держави мають співпрацювати», - зазначив архієпископ Іов.
Співрозмовники також обговорили роль держави та церкви в питанні запобігання використання релігійного чинника задля дестабілізації ситуації в Україні.
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Президент наголосив на тому, що завданням влади було не дати можливості спровокувати міжрелігійні і міжконфесійні конфлікти, та висловив задоволення тим, як у ці дні спрацювали правоохоронні органи і «не дали нікому загострити ситуацію».
Порошенко також привітав Вселенський патріархат з успішним проведенням Вселенського православного собору, який минулого місяця відбувся на Кріті.
«Я думаю, що це затвердило і укріпило авторитет Його Всесвятості в православному світі», - сказав президент та назвав цей Собор «абсолютно новим явищем, яке представляє в правильному вимірі ситуацію у вселенському православ’ї».
Як повідомлялося, Вселенський патріархат прийняв до розгляду звернення Верховної Ради України щодо надання автокефалії православній церкві в Україні та сформував комісію, яка розпочала вивчення цього питання.