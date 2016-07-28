Представник Вселенського патріархату запевнив Порошенка, що Варфоломій І хоче допомогти Україні

Представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков, архієпископ Тельміський Іов зустрівся з Порошенком сьогодні, 28 липня, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Архієпископ Тельміський передав президентові вітання від імені Вселенського патріарха Варфоломія І та від усієї Константинопольської церкви та запевнив у тому, що Вселенський патріарх бажає допомогти Україні», - йдеться в повідомленні.

Архієпископ Іов поінформував президента щодо роботи комісії Вселенського патріархату та розгляду питання про створення автокефальної української православної церкви.

«І хоча церква і держава відділені, церква і держави мають співпрацювати», - зазначив архієпископ Іов.

Співрозмовники також обговорили роль держави та церкви в питанні запобігання використання релігійного чинника задля дестабілізації ситуації в Україні.

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Президент наголосив на тому, що завданням влади було не дати можливості спровокувати міжрелігійні і міжконфесійні конфлікти, та висловив задоволення тим, як у ці дні спрацювали правоохоронні органи і «не дали нікому загострити ситуацію».

Порошенко також привітав Вселенський патріархат з успішним проведенням Вселенського православного собору, який минулого місяця відбувся на Кріті.

«Я думаю, що це затвердило і укріпило авторитет Його Всесвятості в православному світі», - сказав президент та назвав цей Собор «абсолютно новим явищем, яке представляє в правильному вимірі ситуацію у вселенському православ’ї».

Як повідомлялося, Вселенський патріархат прийняв до розгляду звернення Верховної Ради України щодо надання автокефалії православній церкві в Україні та сформував комісію, яка розпочала вивчення цього питання.