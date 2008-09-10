Тимошенко - Єханурову: треба мати менше генералів, тоді грошей вистачить

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає необгрунтованою критику на адресу уряду щодо недофінансування Міністерства оборони.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Нагнітається ситуація, коли заявляється, що необхідно втричі більше грошей на армію, ніж сьогодні, а сьогодні це близько 10 млрд. грн. Якщо хтось вимагає 30 млрд. грн., то потрібно знати, що ці гроші можна додати тільки за рахунок зменшення пенсій і заробітної плати. Але уряд ніколи на це не піде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр нагадала, що уряд ще до літніх канікул вносив на розгляд парламенту як окремий законопроект про внесення змін до бюджету щодо фінансування Міністерства оборони, так і загальний законопропроект з фінансування всіх витрат, але обидва ці законопроекту не були прийняті.

«Сьогодні ми вжили всіх необхідних кроків для того, щоб до 1 жовтня армія була повністю забезпечена коштами на харчування», - повідомила вона.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що для збільшення можливостей фінансування Міністерства оборони і Збройних Сил необхідно створювати ефективніші механізми управління армійським майном.

«Потрібно правильно поводитися з майном армії, а багато років надлишкове майно армії, зокрема й озброєння, розбазарювались на корупційній основі. Сьогодні там потрібно навести порядок, і тоді по спецфонду з`являться гроші на переозброєння і фінансування армії», - наголосила голова уряду.

«Коли за день присвоюється Президентом по 16 генеральських звань – стільки не присвоювалось, мені здається, за весь час існування ще тієї великої країни, - то зрозуміло, що ніяких грошей армії не вистачить на фінансування такої кількості генералів. Тому потрібно дещо зменшити запал у цих речах», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ на прес-конференції заявив, що передбачені Мінфіном витрати на оборону в 2009 році є прямою загрозою національному суверенітету України.

«Визначений на сьогодні обсяг витрат у сумі 10,8 млрд. грн. є вкрай обмеженим і становить лише 0,85% ВВП на 2009 рік. Це надзвичайно низький рівень фінансування оборони за весь період існування Збройних Сил і найнижчий серед європейських країн», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ. При цьому він відзначив, що за підсумками роботи бюджетної комісії Міноборони об`єктивно визначений мінімальний необхідний рівень обсягів фінансування армії на 2009 рік у сумі 32 млрд. грн., що становить 2,5% прогнозованого ВВП.

Крім того, міністр повідомив, що відповідно до обсягів нинішнього військового бюджету в Збройних Силах України залишилося коштів на забезпечення харчування особового складу лише до 31 жовтня. Проте міністр оборони відзначив, що військовослужбовці без харчування все ж не залишаться. Він пояснив, що для вирішення цієї проблеми відомству доведеться перерозподілити кошти, зменшивши фінансування за одними статтями на користь інших, а це «знову загальмує процес розвитку армії».