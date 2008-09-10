США: Росія порушує угоду про припинення вогню в Грузії

Росія намагається всіма способами залишити свої війська в Грузії, порушуючи, таким чином, угоду про припинення вогню. Таку думку Державного департаменту США озвучив сьогодні прес-секретар Шон Маккормак, передає Associated Press.

"Ці хлопці щосили намагаються ухилитися від виконання зобов`язань, які вони на себе взяли, і які підписав їх президент. Їм слід залишити Грузію і припинити шукати виправдання своїй присутності там", - сказав Ш.Маккормак.

За його словами, заява Москви про те, що вона має намір залишити 3,8 тисяч військових в Абхазії і 3,8 тисяч військових у Південній Осетії, є "вкрай тривожною". "Поза сумнівом, це є порушенням угоди про припинення вогню, підписаної в серпні", - наголосив прес-секретар.