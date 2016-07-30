Українські спецслужби затримали трьох бойовиків, які втекли з бандформувань - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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Згідно з його даними, перший із затриманих злочинців у 2014 році зі зброєю в руках вартував на блокпосту бойовиків та входив у варту в окупованому Дебальцевому. Другий перебував у складі терористичної організації "ДНР" та перевіряв людей, які переїжджали через ворожий блокпост у місті Торецьк. Третій у 2014 році вступив до незаконного збройного формування "всевеликое войско донское" та охороняв пункт вербування бойовиків у Первомайську.

"Всі троє покинули бандформування і переховувалися на території, підконтрольній українській владі. Тепер на них чекає суд, який визначить для них міру покарання", - зазначив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські окупаційні війська 52 рази відкривали вогонь по підрозділах сил АТО. Внаслідок бойових дій 1 український військовослужбовець загинув, 1 зазнав поранень і ще 1 отримав контузію.