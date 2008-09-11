Кучма думає, що Тимошенко не боїться засмутити США

Екс-президент України Леонід Кучма стверджує, що Юлія Тимошенко дуже змінилася з часів свого першого прем`єрства. "Раніше вона була просто червоною революціонеркою. Перша її відставка, діяльність в опозиції дали їй нагоду усвідомити помилки. Я думаю, вона зрозуміла, що не можна ламати країну. Коли її ламаєш, ці надломи не загоюються. Це позначається на економіці. Думаю, що Юлія Володимирівна вже більш практично підходить до існуючих проблем. Головне, вона зрозуміла, що не варто різати по живому", - сказав Кучма в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН.

На запитання кореспондента про зовнішньополітичний вектор у політиці Тимошенко Леонід Кучма відповів: "Мені здається, сьогодні вона зовсім по-іншому дивиться на Росію. Вона розуміє, що Америка вирішує не все. За океаном – це далеко. А Росія – близько. Тимошенко розуміє, що економіка України не здатна розвиватися ефективно без співпраці з Росією. Напевне, розуміє… Візьміть її поведінку щодо Грузії, Чорноморського флоту. Пані Тимошенко показала, що вона тверезий політик, який не боїться засмутити США".

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