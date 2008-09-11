Більше 1,5 тисячі військових ЧФ РФ незаконно отримали паспорти України

Прокуратура Севастополя виявила, що більш як 1,5 тисячі військовослужбовців Чорноморського флоту РФ, громадян Росії, незаконно отримали паспорти і громадянство України.

Про це повідомила телерадіокомпанія „Бриз” Військово-Морських сил Збройних сил України.

У радіоповідомленні ТРК „Бриз”, зокрема, зазначається, що „за дорученням Генеральної прокуратури України прокуратурою міста Севастополя проведено перевірку законності видачі паспортів громадянина України військовослужбовцям Чорноморського флоту Російської Федерації. Проведеною перевіркою встановлено, що в порушення статті 4 Конституції України та закону України „Про громадянство України” 1595 військовослужбовців Чорноморського флоту, маючи громадянство та паспорти Російської Федерації, незаконно отримали паспорти і громадянство України”.

Як також йдеться у повідомленні, прокуратурою міста Севастополя направлено відповідний припис начальнику УМВС України у місті Севастополі про усунення виявлених порушень українського законодавства російськими військовослужбовцями.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах Севастополя, за оцінками фахівців, фактична кількість даної категорії осіб у місті Севастополі може сягати близько 8 тис. осіб (у тому числі 50% кадрових військовослужбовців ЧФ РФ). Водночас із направлених протягом 2007-2008 років на розгляд Комісії з питань громадянства при Президентові України із міста Севастополя 44 справ з клопотанням щодо втрати конкретними особами громадянства України лише по 10 прийнято позитивне рішення. За даними джерела, дана робота суттєво гальмується через відмову консульських установ РФ співпрацювати з даного питання та паспортних служб на території Росії.