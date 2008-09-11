Конституція від БЮТ зробить із Ющенка "президента Німеччини"?

Робота над проектом змін до Конституції, про який говорила прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, практично завершена.

Про це пише "Комерсант-Україна" з посиланням на свої джерела.

"Є так званий "останній варіант". І хоча, швидше за все, технічні правки вноситися в нього ще будуть – концептуальні позиції залишаться незмінними", - розповів газеті один із заступників глави фракції БЮТ.

Він же повідомив, що над розробкою проекту Конституції працювала група, у яку входило близько 20 представників БЮТ: "Група формувалася за добровільним принципом – взяти участь могли усі, хто хотів. Але в основному до неї увійшли юристи-практики з великим стажем".

Принциповою відмінністю від чинної Конституції в тексті нового основного закону є зміна форми правління в Україні, пише видання.

"Ми виходимо з пропозицією установити парламентську форму правління, але зі збереженням посади президента з повноваженнями на зразок тих, які зараз є в Німеччині", - сказав газеті депутат фракції БЮТ Валерій Камчатний.

Президент ФРН обирається на 5 років федеральними зборами, які складаються з членів бундестагу і такого ж числа членів, що обираються ландтагами. Він представляє країну на міжнародному рівні, укладає угоди з іноземними державами, акредитує й призначає послів, федеральних суддів, здійснює право помилування і т.д.

За словами Камчатного, новий проект Конституції від БЮТ також передбачає реформування системи місцевого самоврядування, правоохоронних органів і виборчої системи. "Там досить багато новел, написаних самим життям, за допомогою яких ми зможемо виправити все те, що заважає нам жити в нормальній країні", - зазначив він.

До впровадження змін, передбачених новим проектом Конституції, депутати фактично вже приступили, проголосувавши за низку законів, які обмежують повноваження президента, говориться в статті. "Ці зміни були ухвалені в контексті майбутньої Конституції", - сказав один із керівників фракції БЮТ.

"Якщо ми будемо виходити з пропозицією створити парламентську республіку, то повноваження Кабінету міністрів стануть ще більш рельєфними і вагомими. Думаю, що інструментарій, запропонований цими законопроектами, буде розширений", - підкреслив Камчатний.

Як відомо, фракція БЮТ почала роботу над підготовкою змін у Конституцію навесні. У середу, 10 вересня, лідер БЮТ, прем`єр Тимошенко заявила, що фракції БЮТ "необхідно дві-три тижні для того, щоб якісно доопрацювати проект Конституції і провести консультації з експертами".

У той же час, Партія регіонів уже зареєструвала свій проект Конституції. "За попереднім зондажем, у нас є спільне бачення цілої низки змін", - зізнався Камчатний.

Українська правда