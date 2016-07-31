Путін здійснив неформальний візит до Словенії - члена ЄС і НАТО (фото, відео)

У Словенії назвали одноденний візит російського лідера неформальним, але також вказали, що переговори Путіна з лідерами країни будуть зосереджені на економічних питаннях і питаннях двосторонньої співпраці, передає "Радіо Свобода".

Як повідомив журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, Путін відкрив у словенській столиці Любляні пам’ятник "Синам Росії" – на честь російських військових, які загинули в Словенії у Першій і Другій світовій війнах.

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Владимир Путин и Борут Пахор возложили венки к мемориалу русским воинам, погибшим в Словении pic.twitter.com/6AY9JAYwlP — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 30, 2016

Разом із президентом Словенії Борутом Пахором російський лідер поклав квіти до меморіалу російським військовим.

У своєму виступі словенський президент зауважив, що "за Першою і Другою світовими війнами може послідувати Третя". "Ми всі не маємо права допустити цього", – вказав Пахор.

Президент Словении: За Первой и Второй мировой может последовать Третья. Мы все не имеем права допустить этого! pic.twitter.com/rEzTPnrSQr — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 30, 2016

"Ми не тільки маємо пам’ятати жахи війни, але разом працювати над зміцненням взаєморозуміння, довіри і безпеки в Європі і світі", – заявив Путін.

Во время прогулки по парку Путин с Пахором успели обсудить отношения России со Словенией, НАТО и Евросоюзом pic.twitter.com/fzrxDdxXRr — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 30, 2016

Словенія як член Євросоюзу виконує рішення цієї структури щодо санкцій проти Росії, запроваджених через анексію Криму та роль Москви в збройному конфлікті на сході України.