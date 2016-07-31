Путін здійснив неформальний візит до Словенії - члена ЄС і НАТО (фото, відео)

08:35, 31 липня 2016
Політика
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Президент Росії Володимир Путін здійснив 30 липня візит до балканської держави Словенії, яка є членом Євросоюзу та НАТО, але воліє зберігати дружні відносини з Москвою.

Путин / twitter.com/dimsmirnov175

У Словенії назвали одноденний візит російського лідера неформальним, але також вказали, що переговори Путіна з лідерами країни будуть зосереджені на економічних питаннях і питаннях двосторонньої співпраці, передає "Радіо Свобода".

Як повідомив журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, Путін відкрив у словенській столиці Любляні пам’ятник "Синам Росії" – на честь російських військових, які загинули в Словенії у Першій і Другій світовій війнах.

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Разом із президентом Словенії Борутом Пахором російський лідер поклав квіти до меморіалу російським військовим.

У своєму виступі словенський президент зауважив, що "за Першою і Другою світовими війнами може послідувати Третя". "Ми всі не маємо права допустити цього", – вказав Пахор.

"Ми не тільки маємо пам’ятати жахи війни, але разом працювати над зміцненням взаєморозуміння, довіри і безпеки в Європі і світі", – заявив Путін.

Словенія як член Євросоюзу виконує рішення цієї структури щодо санкцій проти Росії, запроваджених через анексію Криму та роль Москви в збройному конфлікті на сході України.

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