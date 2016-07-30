РФ перекинула бойовикам на Донбас чергову партію танків, бронемашин та "Градів"

Бойовики на сході України отримали з Росії чергове підкріплення – боєприпаси та військову техніку.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

«На станцію Харцизьк приїхало 6 вагонів з боєприпасами та платформи з військовою технікою. Всього: 8 танків, 4 БМП», - сказав Лисенко.

Крім того, Лисенко повідомив, що через контрольний пункт «Ізварине» пройшла колона військової техніки у складі 19 танків, 11 бойових броньованих машин, 3 установок залпового вогню «Град», 3 самохідних артилерійських установок, 44 вантажних автомобілів з боєприпасами та 34 паливозаправників.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські окупаційні війська 52 рази відкривали вогонь по підрозділах сил АТО. Внаслідок бойових дій 1 український військовослужбовець загинув, 1 зазнав поранень і ще 1 отримав контузію.