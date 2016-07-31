Нардеп назвав дату суду на екс-регіоналом Єфремовим, закликав небайдужих контролювати процес

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник лідера фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.

За його словами, засідання суду розпочнеться о 14:00. "Я прошу кожного, хто хоче жити в країні, де закон рівний для всіх, прибути в понеділок, 1 серпня, до Печерського суду на 14:00 і контролювати процес над Єфремовим", - написав депутат.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту "Бориспіль", звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

Читайте такожЄфремову, підозрюваному у причетності до створення "ЛНР", оберуть запобіжний захід 1 серпня - ЗМІ

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації "ЛНР" та заволодінні майном «Луганськвугілля».

Генпрокуратура клопотатиме у суді про арешт Єфремова терміном на 2 місяці. За словами Луценка, інкриміновані екс-"регіоналу" статті не передбачають застави або домашнього арешту як міри запобіжного заходу.