Луценко припускає, що Балога може штовхнути на силовий сценарій

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО гарантує, що не допустить сутичок між силовими структурами у випадку реалізації силового сценарію при виході з політичної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні під час прес-конференції у рамках 15-ї національної книжкової виставки-ярмарку «Форум видавців у Львові»,

За словами міністра, він є противником силового варіанту виходу з політичної кризи, але «якщо буде наказ головнокомандуючого, а Президент України є головнокомандуючим, я його виконаю, будь-який наказ, який надійде, однак гарантую, що доки я на посаді міністра внутрішніх справ - не допущу, щоб силовик пішов на силовика, який виконує свої обов’язки згідно з чинним законодавством, як ми це вже бачили на прикладах в нашій політиці».

Ю.ЛУЦЕНКО припускає, що «партія війни на чолі з БАЛОГОЮ може штовхнути на силовий сценарій».

Також міністр внутрішніх справ зазначив, що поки не бачить виходу з кризи, яка склалася в державі.