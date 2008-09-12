Сара Пейлін: Україна заслуговує того, щоб бути в НАТО

Кандидат у віце-президенти США від Республіканської партії Сара Пейлін назвала "неприйнятною" військову операцію РФ в Грузії. Пейлін виклала цю позицію в інтерв`ю телекомпанії ABC.

Це інтерв`ю стало її першою розгорнутою відповіддю на запитання американських ЗМІ після того, як тиждень тому губернатор Аляски була затверджена кандидатом у віце-президенти США на з`їзді Республіканської партії. Особливий інтерес у журналістів і політологів викликали відповіді Пейлін на питання, що стосуються міжнародної політики і безпеки, враховуючи практично повну відсутність у неї досвіду в цій галузі.

Сара Пейлін вважає, що повернення до "холодної війни" не буде. "Ми вдячні тому, що при президентові Рейгані ми виграли "холодну" війну, не зробивши при цьому жодного пострілу, - сказала вона. - Ми витягнули уроки з цього в наших відносинах з Росією, раніше - Радянським Союзом. Ми не повторюватимемо "холодну" війну".

В той же час Пейлін активно ратувала за прийняття Грузії і України в члени НАТО. За її словами, "революція троянд" в Грузії в 2003 році і "помаранчева революція" на Україні роком пізніше "показали нам, що ці демократичні країни, як я вважаю, заслуговують того, щоб бути в НАТО".

При цьому вона, проте, визнала, що у Росії є інша точка зору з цього питання.

Пейлін ствердно відповіла на запитання ведучого, чи повинні будуть США почати війну з Росією, якщо Грузія, вступивши в НАТО, піддасться "вторгненню" з боку Москви. "Напевно, так, - сказала Пейлін. - В цьому полягає суть договору (НАТО). Якщо ви є членом НАТО і якщо інша країна піддається нападу, ви повинні чекати того, що до вас звернуться із закликом про допомогу і ви повинні допомогти".

Коли ж ведучий запитав у Пейлін, чи "вартує Грузія того, щоб через неї США почали війну з Росією", Пейлін дещо пом`якшила тон своїх висловів. "Ми повинні проявляти пильність відносно того, якими будуть наслідки, якщо крупніша держава в змозі захопити менші за розміром демократичні країни, - сказала вона. - Ми повинні продемонструвати підтримку Грузії, ввівши економічні санкції проти Росії, якщо до цього дійде справа".

При цьому вона підкреслила, що "це не повинно привести до війни і це не повинно привести до "холодної" війни".

За словами Пейлін, якщо США дозволять Росії "контролювати постачання енергоносіїв, що йдуть з Росії або проходять через неї", то світ опиниться в "небезпечному становищі". "Ми повинні наглядати за Росією", - сказала Пейлін.

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