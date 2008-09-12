Сьогодні Ющенко спілкуватиметься з пресою у прямому ефірі

Президент їде до Черкаської області

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить одноденну робочу поїздку до Черкаської області. Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО відвідає село Водяники Звенигородського району, де ознайомиться з роботою підприємства з глибокого заморожування фруктів та ягід. Президент також проведе коротке спілкування з пресою. Пряму трансляцію спілкування глави держави із пресою о 12.10 вестимуть Національна телекомпанія України та “5-й канал”.

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