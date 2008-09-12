Сьогодні Ющенко спілкуватиметься з пресою у прямому ефірі
09:54, 12 вересня 2008Політика
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Президент їде до Черкаської області
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить одноденну робочу поїздку до Черкаської області.
Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО відвідає село Водяники Звенигородського району, де ознайомиться з роботою підприємства з глибокого заморожування фруктів та ягід.
Президент також проведе коротке спілкування з пресою.
Пряму трансляцію спілкування глави держави із пресою о 12.10 вестимуть Національна телекомпанія України та “5-й канал”.
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