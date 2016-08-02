Екс-президент Freedom House вважає, що Україна має причини непокоїтися через команду Трампа

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.

Передовсім слід непокоїтися через досвід Пола Манафорта, який працював на позбавленого звання президента України Віктора Януковича. Не слід забувати про Картера Пейджа, дуже близький із "Газпромом".

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"Багато його колишніх клієнтів постраждали від санкцій, і ситуації в Україні, і він зробить все, щоб покращити стан речей", - зауважив Крамер.

"Манафорт - набагато більш впливова фігура в кампанії Трампа, ніж Картер Пейдж. Якщо чесно, я взагалі не знаю, чи має вплив Пейдж на Дональда Трампа, але є точні підтвердження того, що Манафорт - людина, близька до Дмитра Фірташа і Олега Дерипаски, - тих людей, із якими дещо дивно мати справу", - додав Крамер.

Він нагадав, що у команді Трампа є ще Майк Флінн, генерал-лейтенант армії США у відставці, який упродовж двох років був головою головного розвідувального управління Пентагону, який також згадувався як радник кампанії Трампа. Він був у Москві наприкінці минулого року на вечері на честь заснування Russia Today, він сидів за одним столом із Путіним.

"Він є ще однією людиною, яка має стосунок до Кремля, і зовсім не має на меті відстоювати інтереси України", - резюмував Крамер.