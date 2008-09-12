Яценюка все ж таки затягнули до РАГСу

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК взяв участь у відкритті в Запоріжжі Палацу урочистих подій.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВР, зазначивши, що сьогодні А.ЯЦЕНЮК здійснює робочу поїздку до Запорізької області.

А.ЯЦЕНЮК привітав мешканців міста з цією подією, а також поздоровив два подружжя молодят, котрі цього дня брали шлюб у новозбудованому Палаці. Він побажав молодим щастя, кохання та взаєморозуміння у спільному житті і пообіцяв приїхати до них з подарунками в гості, коли в них народяться діти.

А.ЯЦЕНЮК вручив подарунки молодятам та керівництву Палацу урочистих подій.

Також у ході візиту в Запоріжжі спікер парламенту відвідав ЗАТ «ЗАЗ», зустрівся з керівництвом підприємства та оглянув виробництво, ознайомився з умовами праці робітників.

Нині триває зустріч голови Верховної Ради України з викладачами і студентами Запорізького національного технічного університету.

Програмою робочої поїздки глави парламенту передбачено, що сьогодні він відвідає Мелітопольський район, де на 275-й артилерійській базі ракетних боєприпасів ознайомиться з ходом робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, яка трапилася навесні 2004 року, та поспілкується з представниками територіальної громади с. Новобогданівка.