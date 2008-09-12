ЄС ще не знає, як провести розслідування подій у Грузії

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорять питання, яким чином може бути проведене міжнародне розслідування подій в Грузії.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН співрозмовник у Єврокомісії, про це йтиметься на засіданні Ради із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС 15-16 вересня у Брюсселі.

За словами співрозмовника агентства, таке розслідування могло б бути проведено експертами ОБСЄ, представники яких перебували у зоні конфлікту під час воєнних дій на початку серпня.

“Вони мають більше інформації”, - сказав співрозмовник агентства.

“Для нас головне – щоб розслідування було міжнародним”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня цього року міністри закордонних справ на неформальному засіданні Ради висловились за необхідність проведення міжнародного розслідування подій, що сталися в Північній Осетії.

7 серпня в Південній Осетії розпочалася війна між грузинською та російською арміями. Воєнні дії припинилися після підписання мирного плану, запропонованого Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ.