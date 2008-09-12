Хмара думає, що Тимошенко зняла паранджу

Депутат Верховної Ради України І, ІІ та IV скликань, член Української народної партії Степан ХМАРА не бачить можливості відновлення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

С.ХМАРА вважає, що ця коаліція була “штучною” і переслідувала не ті цілі, що декларувала. Зокрема, на переконання С.ХМАРИ, мета Ю.ТИМОШЕНКО полягала в тому, щоб досягти найвищої влади навіть всупереч національним інтересам України.

Її розвал, на переконання С.ХМАРИ, прискорили “куратори з Кремля, які забажали найшвидше покарати ЮЩЕНКА за його принципову позицію по Грузії і заходи по зміцненню нашої безпеки”.

С.ХМАРА також вважає, що коаліція БЮТ з Партією регіонів не вигідна Юлії ТИМОШЕНКО, оскільки це “знімає з неї паранджу української патріотки“ і показує її справжнє обличчя. На думку С.ХМАРИ, це також не вигідно Партії регіонів, оскільки вони розуміють, з яким партнером мають справу. ”Довіри там немає і не може бути”, - підсумував він.

Разом з тим С.ХМАРА допускає можливість коаліції БЮТ з Партією регіонів.

За його словами, все залежатиме від того, які розпорядження надійдуть з Кремля. “Якщо таке розпорядження поступить, то, безперечно, і ЯНУКОВИЧ буде змушений їх виконувати, тому що всі вони на гачках, і пані ТИМОШЕНКО теж”, - сказав він. “Все залежатиме не тільки від гравців вітчизняних, але й зовнішнього фактору”, - додав С.ХМАРА.

При цьому він наголосив, що якщо нова більшість не буде оформлена юридично, то вона буде недійсна.

С.ХМАРА вважає найоптимальнішим варіантом виходу з політичної кризи проведення дострокових парламентських виборів.

Відповідаючи на запитання щодо пропозиції одного з депутатів фракції БЮТ Сергія ТЕРЬОХІНА про підвищення прохідного бар’єру, С.ХМАРА розцінив це як спробу встановити диктатуру двох “мафіозних кланів” - Партії регіонів і БЮТ.

“Спроба підвищити бар’єр - це спроба відлучити від влади менші партії і об’єднання і значним чином позбавити реальної можливості український народ реалізувати своє конституційне право як єдиного джерела влади в Україні. Фактично це джерело буде нівельоване”, - сказав він.