Ющенко розказав про ”Ітеру”, хабарі і великих політиків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає безпідставним переглядати умови газової угоди між Україною і Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у прямому ефірі одного з тернопільських телеканалів, який транслювався на УТ-1.

«Які підстави? Ми отримали ціну на газ на 5 років. Ми отримали зміну ціни за транзит – 1,7 дол. за тис. кубів на 100 км, ми отримали монитеризацію розрахунків», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Скандали навколо компанії «РосУкрЕнерго» В.ЮЩЕНКО назвав «забавками з простою історією».

«Хтось із світу великих політиків України хотів би, щоб цим транзитом займалася «Ітера», тому що 5 чи 7 років тому була колосальна співпраця з хабарами в одну і другу сторону, які потім відносили на державні борги», - сказав Президент, додавши, що, крім «Ітери», були й інші постачальники газу в Україну.

В той же час він наголосив, що йдеться про функцію, яку здійснюють на російській території структури, які уповноважені на це російською стороною. «Це питання не до України – хто здійснює транзит», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня 2006 року “Нафтогаз України”, “Газпром” і “РосУкрЕнерго” підписали угоду про поставки газу до України. Поява “РосУкрЕнерго” як постачальника газу до України викликала безліч нарікань в українському політикумі через звинувачення в непрозорості діяльності цієї компанії, які лунають на її адресу від ряду політиків.