Ющенко: контрактної армії не буде ні через рік, ні через чотири

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що у найближчі роки в Україні не відбудеться повного переходу на контрактну армію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції у Черкаській області.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що перехід на контрактну армію відбудеться у 2009 році.

«Я вам можу сказати, контрактної армії не буде ні через рік, ні через два, ні через три, ні через чотири», - підкреслив Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що такого низького фінансування, як у цьому році, не було ще ніколи, а на наступний рік планується ще менше – 0,85% від ВВП. Президент наголосив, що при такому рівні фінансування говорити про перехід на контрактну армію неможливо.

«Якщо це називається думати про українську оборонну політику, то це неправильно», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що розраховує, що Верховна Рада ухвалить закон про перехід на контрактну армію з 1 січня 2009 року, і звернулася до Міністерства фінансів передбачити в проекті державного бюджету наступного року необхідні для цього витрати.

У той же день міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ наголосив, що здійснити перехід Збройних сил України на комплектування військовослужбовцями контрактної служби до 1 січня 2009 року - неможливо. За словами Ю.ЄХАНУРОВА, для реалізації цього завдання впродовж декількох місяців необхідно набрати близько 30 тис. контрактників. При цьому він поінформував, що, наприклад, за весь поточний рік кількість таких військовослужбовців у ЗСУ збільшилася лише на 1211 осіб і склала загалом 53 тис. при потребі у 80 тис. "Виконати це завдання до початку 2009 року - з огляду на наявні, незадовільні обсяги фінансування – неможливо. Я не можу нічого обіцяти, поки не побачу рішення українського парламенту щодо реального матеріально-фінансового і соціального забезпечення у цій сфері», - підсумував міністр оборони.