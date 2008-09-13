Регіонали хочуть заборонити передвиборчі блоки

В Україні доцільно заборонити передвиборчі блоки і надати право участі в парламентських кампаніях виключно політичним партіям, заявив в інтерв`ю "Дзеркалу тижня" перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Лавринович.

З точки зору першого віце-спікера, доцільним є надання права участі в парламентських кампаніях виключно партіям. Забороняючи формувати передвиборні блоки, держава досягає одразу кількох стратегічних цілей, вважає перший віце-спікер.

По-перше, подібна міра підвищить відповідальність партій, оскільки у разі відсутності передвиборчих блоків політичні сили втрачають можливість валити провину на недбайливих партнерів.

По-друге відсутність передвиборчих блоків спрощує завдання виборця, оскільки електорату буде простіше зрозуміти , за кого він голосує й з кого має право притати, вважає Лавринович.

По-третє, на думку віце-спікера, подібна міра зробить політичний ринок прозорішим, і ускладнить процес торгівлі політичними партіями.

Якщо внесення відповідної зміни до Конституції буде схвалено, переконаний Лавринович, кількість існуючих політичних об`єднань зменшиться на добру сотню, що сприятиме поліпшенню подальшого партійного будівництва в Україні.

Також, за його інформацією, в проекті конституційних змін Партія регіонів пропонує внести норму, згідно якої суб`єкт парламентської кампанії, який заручився найбільшою підтримкою виборців, отримує в своє розпорядження 226 мандатів незалежно від абсолютної кількості голосів, відданих на його підтримку.

При цьому, за словами Лавриновича, ПР не припускає проведення дострокових президентських і парламентських виборів після коригування тексту Основного закону.