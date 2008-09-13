Тимошенко обіцяє передати Раді бюджет-2009 вже у понеділок

Уряд планує не пізніше понеділка – 15 вересня - подати до Верховної Ради проект державного бюджету на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що на сьогоднішньому засіданні Кабмін повинен схвалити законопроект про держбюджет наступного року, а також Програму соціально-економічного розвитку України на 2009 рік.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що відмінними рисами проекту бюджету на 2009 рік є врегулювання міжбюджетних відносин, збільшення витрат на розвиток, також серйозну увагу в документі приділено питанню підвищення зарплат, пенсій і компенсацій за вкладами Ощадбанку СРСР.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що на сьогоднішньому засіданні уряд планує розглянути проект постанови про прогноз показників зведеного бюджету на 2010-2012 роки.