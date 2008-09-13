Кабмін ухвалив проект бюджету на 2009 рік

Кабінет міністрів України після чотирьохгодинного обговорення затвердив у першому читанні проект Закону про Державний бюджет України на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Згідно із затвердженим законопроектом, дохідна частина бюджету складатиме 285 млрд. грн., видаткова – 302,4 млрд. грн.

Ріст внутрішнього валового продукту (ВВП) заплановано на рівні 6%. Дефіцит основного фінансового документа країни становитиме 1,4% від розміру ВВП, а показник інфляції у проекті Державного бюджету закладений на рівні 9,5%.

Проект Держбюджету-2009 буде переданий на розгляд Верховної Ради України в установлені Конституцією і Бюджетним кодексом терміни, не пізніше понеділка 15 вересня.

Кабінет міністрів також затвердив проект Закону «Про державну програму економічного і соціального розвитку України на 2009 рік».