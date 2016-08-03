ОБСЄ може стати посередником у вирішенні проблеми захопленого бойовиками на Донбасі майна - Сайдік

Про це він повідомив сьогодні журналістам, передає БЕЛТА.

"Учасники робочої групи з економічних питань обговорювали комплекс питань незаконно привласненого державного і приватного українського майна в окремих районах Донецької та Луганської областей. Вони домовилися звернутися до ОБСЄ щодо можливого посередництва у вирішенні цієї дуже складної проблеми", - пояснив Сайдік.

Він також відзначив прогрес у переговорах з питань функціонування залізниць.

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"Є зрушення щодо виплати заборгованості із заробітної плати залізничникам", - сказав спецпредставник ОБСЄ.

При цьому він відзначив стурбованість з приводу того, що раніше відновлені ділянки були знову пошкоджені. Зокрема, йдеться про ділянку "Микитівка - Майорськ".

Сайдік підкреслив, що для чергового відновлення ремонтних робіт необхідне повне дотримання режиму припинення вогню.