ОБСЄ може стати посередником у вирішенні проблеми захопленого бойовиками на Донбасі майна - Сайдік
Спеціальний представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявляє, що ОБСЄ може стати посередником у вирішенні проблеми незаконно привласненого майна в зоні конфлікту в Україні.
Про це він повідомив сьогодні журналістам, передає БЕЛТА.
"Учасники робочої групи з економічних питань обговорювали комплекс питань незаконно привласненого державного і приватного українського майна в окремих районах Донецької та Луганської областей. Вони домовилися звернутися до ОБСЄ щодо можливого посередництва у вирішенні цієї дуже складної проблеми", - пояснив Сайдік.
Він також відзначив прогрес у переговорах з питань функціонування залізниць.
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"Є зрушення щодо виплати заборгованості із заробітної плати залізничникам", - сказав спецпредставник ОБСЄ.
При цьому він відзначив стурбованість з приводу того, що раніше відновлені ділянки були знову пошкоджені. Зокрема, йдеться про ділянку "Микитівка - Майорськ".
Сайдік підкреслив, що для чергового відновлення ремонтних робіт необхідне повне дотримання режиму припинення вогню.