Ющенко привітав Медведєва з днем народження і запросив до України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у телефонній розмові з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ підтвердив пропозицію російському лідеру здійснити візит в Україну в листопаді-грудні цього року.

Президент Росії прийняв цю пропозицію, повідомляє прес-служба Президента України.

Крім того, глава Української держави привітав російського колегу з днем народження, побажав йому міцного здоров`я, щастя та успіхів у роботі (сьогодні Д.МЕДВЕДЄВУ виповнюється 43 роки).

Президенти також обговорили взаємодію в рамках Українсько-Російської міждержавної комісії, необхідність розгляду під час її третього засідання підсумків виконання Плану дій Україна-Росія до 2009 року, а також погодились започаткувати роботу з підготовки нової "дорожньої карти" до 2010 року.

У контексті обговорення питань з проблематики ЧФ РФ В.ЮЩЕНКО та Д.МЕДВЕДЄВ позитивно відзначили рішення сторін про проведення робочих консультацій на рівні Послів з особливих доручень, які мають відбутися у Києві 25-26 вересня 2008 року.

В.ЮЩЕНКО підтвердив налаштованість української сторони на продовження конструктивного діалогу.