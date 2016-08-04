В Італії замість скасування санкцій проти РФ проголосували за резолюцію на підтримку України

Вчора, 3 серпня Палата депутатів Італії прийняла резолюцію із закликом до повного виконання Мінських угод з метою забезпечення стабільності Української держави. Про це Надзвичайний і Повноважний Посол України в Італії Євген Перелигін написав на сторінці у Facebook.

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"Парламент Італії у своїй резолюції під назвою "Напрямки європейської та зовнішньої політики Італії у контексті останніх подій у світі" рекомендує Уряду країни вживати заходів для забезпечення виконання Мінських угод, що має стати головною передумовою для можливого відновлення нормальних економічних стосунків між Італією та РФ", - написав дипломат.

Він підкреслив, що резолюцію підтримали депутати "Демократичної партії", "Нового правого центру", а також окремі депутати групи "Різні". В той же час члени Палати депутатів не підтримали проект резолюції опозиційної політичної сили "Рух 5 зірок", в якому міститься заклик до уряду Італії щодо "негайного скасування санкцій проти Росії".

Раніше УНІАН повідомляв, що Італія вимагає включити до висновків саміту Євросоюзу 28-29 червня згадку про те, що Брюссель зобов'язується переглянути політику щодо Росії до кінця 2016 року. Нагадаємо, 21 червня Європейський Союз узгодив продовження економічних санкцій проти Росії за її дії в Україні ще на півроку. Санкції попередньо продовжено ще на півроку - до 31 січня 2017 року. Це рішення має бути остаточно прийнято Радою ЄС.