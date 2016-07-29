В ЄС допустили зняття санкцій з Росії в одному із секторів наступного року

Про це заявляють європейські дипломати, передає Reuters.

"Ймовірно, не всі санкції будуть скасовані одразу ж, але не може бути прийнято рішення скасувати їх в одному із секторів наступного року", - йдеться у повідомленні.

За словами одного з дипломатів, втримати єдність ЄС з питання збереження антиросійських санкцій стає дедалі важче.

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Він розповів, що рішення голови ЄК Жан-Клода Юнкера приїхати в Росію на Петербурзький міжнародний економічний форум частково було зумовлене його стурбованістю тим, що Євросоюз втрачає єдність у питанні щодо санкцій проти Росії.

"Юнкер приїхав, тому що був стурбований тим, що країни-члени ЄС вели переговори з Росією окремо", – стверджує співрозмовник Reuters.

"Росія постійно намагається знайти спосіб обійти санкції, орієнтуючись на країни, які мають найбільш м'яку позицію у цьому питанні", - заявив він.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр не виключав послаблення санкцій щодо Росії. "Якщо ми досягнемо значних успіхів, то, на мій погляд, нічого не заважатиме тому, щоб поетапно послабити санкції", - сказав урядовець.

Нагадаємо, 1 липня Європейський Союз затвердив ухвалене раніше рішення ще на півроку продовжити економічні санкції проти Росії, застосовані через її дії в Україні.