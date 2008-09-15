БЮТ готовий говорити про коаліцію

У суботу закінчився десятиденний термін, відведений законом на збереження коаліції. За цей час фракції БЮТ і "Наша Україна–Народна самооборона" не зробили жодного кроку назустріч один одному, а лише обмінялися ультиматумами. Зараз вони будують плани щодо свого майбутнього в Раді і проводять підготовку до дострокових парламентських виборів, пише " Коммерсантъ-Україна ".

У НУНС вважають, що БЮТ саботував проведення переговорів. – Наша фракція зверталася до БЮТ з проханням провести засідання ради коаліції і загальні збори коаліції. Але вони відмовляються проводити такі засідання, - повідомив народний депутат Павло Жебрівський.

– Ми їх пропозицій не чули, так само як і відповідей на наші прохання. А якщо вони чекатимуть від нас якихось пояснень-вибачень – цього не буде. Час мовчання у відповідь на їх звинувачення з нашого боку пройшов, - заявив перший заступник глави фракції БЮТ Андрій Кожемякін.

У обох фракціях заявили, що для визначення остаточних позицій своїх політичних сил їм навіть не потрібно проводити зборів. "Нам не потрібно ні з чим визначатися – у нас позиція вироблена давно. А консультації (щодо формування нової коаліції ми почнемо з вівторка, після того, як спікер оголосить про припинення діяльності старої", - сказав заступник глави фракції БЮТ Андрій Портнов. "У нас є два виходи: якщо буде створена коаліція БЮТ і Партії регіонів, `Наша Україна` залишиться працювати в опозиції, якщо ні – готуватимемося до дострокових виборів", - повідомив пан Жебрівський.