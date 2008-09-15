У БЮТ кажуть, що Ющенку світить імпічмент - як мінімум, суспільний

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що дострокові парламентські вибори – найгірший варіант для діючого Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, таку думку він висловив, коментуючи різні варіанти розвитку подій у нинішній політичній ситуації.

На переконання М.ТОМЕНКА, “оточення Президента, яке переконало В.ЮЩЕНКА дотримуватися «єдино правильного» для нього сценарію проведення дострокових виборів парламенту, робить Президентові не просто «ведмежу послугу», а ставить його діяльність під серйозну загрозу”.

Причиною цього, зазначив віце-спікер парламенту, “є те, що досі Президент не ініціює переговорних процесів у жодному з альтернативних варіантів виходу з даної ситуації (скажімо, повернення НУ-НС до складу демократичної коаліції або створення нової коаліції між БЮТ, НУНС та Блоком Литвина) і чітко тримається лише лінії, направленої на проведення дострокових парламентських виборів”.

«На сьогодні ця лінія виглядає нібито як сильна позиція Президента. Але якщо проаналізувати можливі наслідки виборів, які за цим сценарієм відбудуться у грудні, то можна зробити висновок, що за їх результатами Президент отримає своєрідний «суспільний імпічмент», - вважає М.ТОМЕНКО.

Він звернув увагу на дані останніх соціологічних досліджень, згідно з якими ті політичні сили, що декларують себе як пропрезидентські, дуже серйозно втратили в електоральній підтримці. Так, зазначив М.ТОМЕНКО, «Наша Україна» на чолі з В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ сьогодні набирає 3-4%, а рейтинг нової політичної партії «Єдиний Центр» коливається між 0-0,1%.

«Інші прихильники Віктора ЮЩЕНКА не збираються йти на вибори у складі єдиної пропрезидентської партії, а, скоріш за все, братимуть участь у виборах самостійно. Зокрема, мається на увазі Блок Леоніда Черновецького чи ймовірна нова політична партія на чолі з Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ. Таким чином, діючий Президент за наслідками дострокових парламентських виборів може отримати мізерну кількість голосів. Це буде означати, що, фактично, В.ЮЩЕНКО отримає суспільну недовіру, що є не менш небезпечним, аніж оголошення імпічменту в парламенті», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Тому, на його думку, Президентові варто дослухатися до альтернативних точок зору та розглянути інші варіанти розвитку подій.