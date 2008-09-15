Відносини Ющенка з урядом відмоніторили

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дуже часто втручався в діяльність Кабінету міністрів в неконституційний спосіб.

Про це йдеться у висновках моніторингу відносин Президента України з урядом в І півріччі 2008 року, презентованого сьогодні в УНІАН директором Центру політико-правових реформ Ігорем КОЛІУШКОМ.

“Президент України в складних з правової точки зору ситуаціях не проявив політичної волі до знаходження таких варіантів тлумачення норм Конституції та законів, які б максимально відповідали її духу та букві. Навпаки, цілим рядом своїх актів і дій він втручався у спосіб, не передбачений Конституцією України в діяльність Кабінету міністрів”, - наголошується у висновках.

Зокрема, мова йде про зупинення актів уряду з одночасним зверненням до Конституційного Суду. Експерти звертають увагу, що практично Президент зловживав своїм правом зупиняти акти уряду з мотивів їх неконституційності. Як приклад І.КОЛІУШКО зазначив, що дуже часто після ухвали колегії суддів КС щодо відмови у відкритті провадження на підставі конституційного подання Президента, В.ЮЩЕНКО відкликав своє подання або скасовував відповідний указ про призупинення дії постанови уряду, а через декілька днів видавав аналогічний указ. За словами експерта, це призводило до того, що КС починав розглядати фактично те саме подання, але за новою процедурою, і як результат, жодного рішення Конституційного Суду, яким би визнавалися цьогорічні акти Президента чи уряду неконституційними, не відбулося.

Також у своєму аналізі Центр політико-правових реформ наголошує, що більше половини рішень Ради національної безпеки і оборони, введені в дію указами глави держави, виходили за межі питань національної безпеки і оборони та стосувалися інших сфер державної політики.

Серед іншого наводяться приклади і щодо недотримання Президентом України процедури звільнення з посад голів місцевих держадміністрацій.

Експерти центру приходять до висновку, що правове регулювання відносин Президента та уряду потребує вдосконалення й конкретизації норм Конституції та законодавства.

На думку І.КОЛІУШКА, зміни до законів про КС, Кабінет міністрів, ухвалені БЮТ та Партією регіонів в парламенті 2 вересня, були спробою відповіді на вищезазначені проблеми. Водночас він вважає їх неоптимальними для вирішення цих проблем. “Аналіз всіх цих законопроектів показує, що їх ініціатори в своєму тлумаченні права і Конституції зовсім не відійшли від тих недоліків, про які я говорив”, - сказав І.КОЛІУШКО.

Директор Центру політико-правових реформ підкреслив, що йому важко однозначно стверджувати, хто більше винен у сьогоднішньому конфлікті між гілками влади – Президент чи уряд. “Але я точно можу стверджувати, що з правової точки зору Президент України в цей період (у першому півріччі 2008р.) допускав значно більше невідповідностей, і, оскільки він гарант Конституції, то, звичайно, на нього лягає більша відповідальність за це”, - сказав І.КОЛІУШКО.