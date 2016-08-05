Порошенко закликав індонезійський парламент захистити кримських татар

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час зустрічі зі спікером Ради народних представників індонезійського парламенту Аде Комарудіном у рамках державного візиту до Республіки Індонезія.

Співрозмовники високо оцінили перспективи розвитку партнерських відносин між Україною та Індонезією в політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах.

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Порошенко подякував за підтримку з боку Індонезії територіальної цілісності України.

Комарудін наголосив, що Індонезія і надалі підтримуватиме територіальну цілісність і державний суверенітет України.

Сторони погодилися з необхідністю поглиблення міжпарламентського виміру двосторонніх відносин. Зокрема йшлося про активізацію контактів міжпарламентських груп дружби у вищих законодавчих органах двох держав.

Комарудін підтримав Україну в її прагненні приєднатися до Міжпарламентської асамблеї Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).