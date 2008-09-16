Яценюк розказав, як з пальця законопроекти висмоктують

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК запропонував до створення нової коаліції у ВР розглянути законопроекти, які «п’ятирічками лежали на полицях українського парламенту».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на сесії парламенту.

«Поки не сформована коаліція, ми намагаємось, вибачте, з пальця висосати законопроекти для того, щоб мати результативне голосування», – зауважив спікер.

Він також висловив переконання, що до «моменту формування коаліції або до моменту розпуску українського парламенту» депутати мають можливість ухвалити ті законопроекти, які давно чекають на розгляд у сесійній залі.

Також А.ЯЦЕНЮК запропонував розглянути у другому читанні законопроект, який стосується безпеки дорожнього руху, однак перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ (фракція Партії регіонів) наголосив, що даний законопроект не можна ставити сьогодні на голосування, оскільки його внесення у порядок денний не підтримала парламентська більшість.