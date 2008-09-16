Яценюк каже, що без нього буде крах

Керівники фракцій звернулися до Арсенія ЯЦЕНЮКА з закликом , щоб він залишався головою Верховної Ради до вирішення долі коаліції.

Про це А.ЯЦЕНЮК повідомив в інтерв’ю журналістам.

Він наголосив, що готовий подати у відставку з посади голови Верховної Ради України.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що згідно з коаліційною угодою «дві вищі посадові посади (йдеться про голову ВР та прем’єр-міністра України – УНІАН) визначені як такі, що повинні піти у відставку».

За його словами, він звернувся до керівників фракції, щоб внесли нову кандидатуру на посаду голови ВР, «одначе керівники фракцій звернулися до мене з проханням, щоб я далі продовжував керувати українським парламентом до того моменту, доки не буде вирішена або доля парламенту, або доля коаліції».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що він є прихильником того, щоб як і у випадку з обранням першого заступника голови ВР та заступника голови ВР, голова Верховної Ради України обирався не шляхом таємного голосування, а шляхом відкритого голосування у сесійній залі.

За його словами, й у випадку обрання голови ВР можна прийняти рішення про відхід від процедури голосування за допомогою бюлетенів.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що керівникам фракцій добре зрозуміло, що «відставка голови парламенту буде не що інше, як тільки суттєве загострення політичної кризи». «Мало того, що не буде кому підписувати акти законодавства, але це вже провокує тотальну дестабілізацію і тотальний політичний крах», - зазначив А.ЯЦЕНЮК. За його словами, «я готовий їм йти назустріч, нехай вносять любу кандидатуру, у будь-який час”.