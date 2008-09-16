Яценюк нагадав депутатам, що вони - не вічні

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає дострокові парламентські вибори «нормальним інструментом демократії», хоч «не зовсім їх вітає».

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, говорити про дострокові вибори як про винятково негативне явище недоцільно. «Дострокові вибори – це абсолютно нормальний інструмент демократії», - зазначив він. За його словами, занепокоєння викликає лише те, що українці втомилися «від політикуму і від політиків, що може негативно вплинути на явку виборців». А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «не зовсім вітає» проведення дострокових виборів.

В той же час він підкреслив, що політики мають пам’ятати, що «немає вічної влади і немає вічних політиків, хоч деякі думають, що вони вічні, помиляються». А.ЯЦЕНЮК знову зазначив, що є три варіанти розвитку подій і всі вони «рівно великі у своїх шансах». Він нагадав, що сьогодні стартував 30-денний термін, після якого може бути розпущений парламент, в разі не створення коаліції. За його словами, це дає можливість політичним силам «дуже активно ввійти в переговорну стадію, але вона буде мати суттєві наслідки для всіх учасників цих переговорів». «Адже не можливо об’єднати те, що не об’єднується. І не можливо пояснити те людям, які голосували за зовсім іншу ідеологію», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, якщо Партія регіонів і БЮТ «знайдуть в собі сили пояснити таку коаліцію, то така коаліція може бути».

Говорячи про можливу коаліцію між НУ-НС, БЮТ та Блоком Литвина, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що це можливо як один із варіантів, але «будь-які домовленості мають бути на ідеології, а не на посадах». «Якщо на посадах в переддень президентських виборів, в чому в мене немає сумнівів, то я в таких коаліціях участі не прийматиму», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що в разі не створення коаліції Президент України має право підписати указ про розпуск парламенту. За його словами, є три варіанти. «Ось це у нас на тарілці. А що з’їмо – подивимось», - сказав А.ЯЦЕНЮК.