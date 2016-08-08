Кабмін затвердив порядок визнання Україною міжнародних санкцій щодо замороження активів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Уряд схвалив постанову щодо затвердження порядку визнання Україною міжнародних санкцій, відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об'єднань міжурядових організацій, а також іноземних держав щодо замороження активів визначених осіб або обмеження будь-якого доступу до них», - зазначив міністр.

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За словами Клімкіна, це рішення ухвалюється в рамках закону щодо запобігання та протидії легалізації і відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

«Мова іде про імплементацію рішень Ради безпеки ООН», - уточнив глава зовнішньополітичного відомства.

Він підкреслив, що відповідні рішення ухвалюватиме уряд, і після їх схвалення Держфінмоніторинг починає застосування міжнародних санкцій, зокрема, шляхом внесення відомостей про осіб, до яких застосовані такі санкції, до переліку тих, хто пов'язаний з впровадженням терористичної діяльності в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2016 року Євросоюз продовжив санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича та його соратників, що передбачає заморожування активів закордоном та заборону на в'їзд до ЄС, ще на рік.