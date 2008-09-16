Москва покликала до себе посла України і пояснила усе, що думає

Ситуація на Кавказі, а також графік політичних контактів між Україною та Росією обговорювалися у вівторок на зустрічі заступника міністра закордонних справ РФ Григорія Карасіна і посла України в Москві Костянтина Грищенка.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

"Відбувся обмін думками з актуальних питань міжнародного життя і російсько-українських відносин", - йдеться у повідомленні.

"З російської сторони була докладно викладена принципова позиція в зв`язку з подіями в Південній Осетії, а також визнання Російською Федерацією незалежності цієї республіки та Абхазії", - зазначає МЗС РФ.

Крім того, бесіда стосувалася графіка політичних контактів між двома країнами.

Українська правда