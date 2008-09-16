Тимошенко проведе засідання Кабміну

17 вересня о 10.00 розпочнеться чергове засідання Кабінету міністрів України.

Як повідомили УНІАН в управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, засідання відбудеться у Будинку уряду, вхід – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й та 3-й під’їзди, 7 поверх.

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