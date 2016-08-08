Геращенко каже, що не потребує посередництва у допомозі родинам заручників

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Помічники передали мені, що о 9:45 зателефонувала пані Надія, щоб я прийшла на мітинг (під Адміністрацією президента - УНІАН). Я спілкуюся з мамами і родинами заручників в постійному режимі, допомогаю у вирішенні тих проблем (соціально-побутових), що є в моїй компетенції, тому навряд чи потребую посередництва в цім важливому для мене спілкуванні", - заявила вона.

Геращенко подякувала родинам заручників за мужність і відданість своім чоловікам.

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"Це справжні історії справжньої підтримки і любові. І закликаю всіх до делікатності в темі родин заручників. Мами і дружини в непростому психологічному стані, вони потребують підтримки", - підкреслила вона.

Представниця України на Мінських переговорах також висловила впевненість, що "обов'язково всіх витягнемо", хоча й, на жаль, "не так швидко, як того б всім нам дуже хотілося б".

"І, звичайно, відкрита до спілкування з усіма народними депутатами в питанні звільнення заручників. Це тема, де немає і не може бути політики, це наша спільна мета - всіх звільнити. Тому на ці теми ми знаходимо спільну мову навіть з тими депутатами з РПЛ, "Самопомочі", "Батьківщини" чи інших фракцій, з якими, буває, емоційно дискутуємо чи сваримося з інших питань", - додала перший віце-спікер парламенту.

Вона зазначила, що протягом року вдалося звільнити більше 80 бранців, серед них і сама Савченко, до звільнення якої було причетно "багато людей доброї волі, дипломатів, політиків".

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"Я знаю, скільки зусиль доклав до того особисто президент, якому прийшлося декілька разів говорити про звільнення з Путіним. Під час цих телефонних розмов завжди звучала і тема звільнення інших бранців - що в тюрмах на окупованих територіях і в тюрмах РФ. Ми всі щиро раді, що Надія зараз разом зі своєю родиною. І я, і СБУ були на постійному контакті з мамою і сестрою Надіі, брали трубку чи о 7 ранку, чи о 23 вечора, допомагали в ті важкі для родини місяці, чим могли", - підкреслила Геращенко.

Нагадаємо, за даними Геращенко, серед 107 заручників бойовиків 64 є військовими.

3 серпня Савченко заявила, що розпочала безстрокове голодування з вимогою визволення українських заручників, утримуваних на окупованому Донбасі та в Росії.