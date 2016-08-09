Уряд закликають не скасовувати студентські стипендії

Якзазначають у партії, про дану ініціативу уряду стало відомо з листа Міністерства фінансів України щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2017 рік (№ 31-04110-09-9 / 21934), спрямованого Міністерству освіти та ректорам ВИШів. У ньому, окрім рекомендацій скасувати з наступного року стипендії для студентів, також містяться пропозиції перевести навчання в магістратурі на контрактну основу і збільшити норматив студентів на одного викладача з 12 до 14 осіб.

"Такі дії, окрім короткострокового ефекту економії, на який сподівається уряд зараз, у майбутньому завдадуть українській економіці та соціальній сфері непоправної шкоди. Адже і без того недешева (у співвідношенні з середнім рівнем статків в Україні) вища освіта стане ще менш доступною для дітей з малозабезпечених родин, сиріт та інвалідів. А збільшення навантаження на викладачів зробить цю професію менш затребуваною", - зазначають в політсилі.

Партія «Відродження» заявляє, що економлячи на вищій освіті, уряд здійснює злочин проти молодого покоління, обмежуючи його можливості для отримання престижної освіти.

"Ми закликаємо Міністерство фінансів України, Міністерство освіти України та уряд в цілому відмовитися від політики аврального латання дірок у бюджеті шляхом ухвалення необдуманих та нелогічних рішень", - зазначають у партії.

Як нагадують у партії, одне з таких попередніх рішень – перекладання фінансування ПТУ з державного на місцеві бюджети, заледве не призвело до розвалу всієї системи профтехосвіти в Україні, стало причиною масових протестів викладачів та учнів. Однак, вочевидь, жодних висновків з цієї ситуації урядовці так і не зробили, адже тепер пропонують ухвалити ще більш суперечливі ініціативи.

"Партія «Відродження» заявляє, у разі ухвалення вищеперерахованих ініціатив Міністерства фінансів, ми будемо обстоювати інтереси молоді та освітян, так само жорстко і безкомпромісно, як обстоювали державне фінансування профтехосвіти. Захист вищої освіти буде першим питанням порядку денного, що його винесуть на розгляд нової сесії депутати з «Відродження».

Раз і назавжди урядовці повинні відмовитися від практики хаотичного урізання бюджетних витрат, особливо у таких найважливіших, але, водночас і найменш захищених сферах як освіта, медицина та наука", - заявляють у партії.