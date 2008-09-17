Наша Україна звинувачує БЮТ в антиукраїнській змові

Партія «Наша Україна» покладає всю відповідальність за руйнування Коаліції демократичних сил на Блок Юлії Тимошенко.

Про це йдеться у заяві партії «Наша Україна» з приводу припинення діяльності Коаліції демократичних сил, яка оприлюднена на сайті блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

«Наша Україна» змушена констатувати, що внаслідок змови ТИМОШЕНКО з ЯНУКОВИЧЕМ і СИМОНЕНКОМ Коаліція демократичних сил у Верховній Раді припинила існування», – йдеться у заяві.

У «Нашій Україні» зазначають, що представники БЮТ “з 2 вересня до сьогодні узгоджують свої голосування і дії виключно з новими соратниками – регіоналами й комуністами”, вважаючи такі дії БЮТ “свідомою зрадою виборців і партнерів по коаліції”.

“На жаль, передбачений законодавством десятиденний термін, протягом якого БЮТ міг повернутися до виконання коаліційної угоди і врятувати коаліцію, наші партнери використали винятково для зміцнення створеної ними прокремлівської більшості”, – вважають автори заяви.

“Наша Україна” також засуджує наміри БЮТ “у цілковитій згоді з “регіоналами” й комуністами ревізувати Конституцію, зруйнувати систему національної безпеки, оборони, зовнішньої політики, перекроїти систему державного управління”.

“За таких обставин заяви окремих представників БЮТ про створення нової коаліції або в старому складі, або з додаванням Блоку Литвина є лише спробою зберегти обличчя перед власними виборцями. Для нашої політичної сили проблема полягає не в тому, є в коаліції Блок Литвина чи немає, а в тому, чи здатен Блок Тимошенко відмовитися від участі в антиукраїнській змові”, – наголошується у заяві.

Представники “Нашої України” також стверджують, що з 2 вересня БЮТ “діє в форматі іншої більшості” та відмовляється брати участь у засіданні Ради коаліції.

“Такі дії свідчать, що створення формальної коаліції між БЮТ і Партією Регіонів є лише справою часу”, – вважають у “Нашій Україні”.

Також автори заяви запевняють, що «Наша Україна» за жодних обставин не братиме участі в коаліції з Партією регіонів і Комуністичною партією України.

“Ми усвідомлюємо всю небезпеку коаліції БЮТ і Партії Регіонів для української держави. Одразу після офіційного оформлення нової більшості «Наша Україна» перейде в національну парламентську опозицію... Ми докладемо всіх зусиль, щоб об’єднати суспільні сили, для яких свобода, безпека й незалежність України є найвищою цінністю. Разом ми зупинимо прокремлівську змову і захистимо незалежний і демократичний розвиток нашої країни”, – зазначається у заяві партії “Наша Україна”.