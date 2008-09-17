Ющенко знає, чому гальмується оформлення союзу БЮТ з ПР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що гальмування створення союзу Блоку Юлії Тимошенко та Партії регіонів спричинене відсутністю суспільної згоди на таке об’єднання.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це він заявив в інтерв’ю газеті "The Washington Times".

Основними темами розмови стали майбутній візит Президента України до Сполучених Штатів Америки, перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції України та відносини з Росією після подій у Грузії, а також внутрішньополітична ситуація в Україні.

Відповідаючи на запитання про мету візиту до США, В.ЮЩЕНКО повідомив, що планує взяти участь у 63-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, де очікується розгляд ініційованого Україною разом із групою інших держав проекту резолюції щодо Голодомору 1932–1933 років. Також буде проведено низку двосторонніх зустрічей, у тому числі українсько-американські переговори на вищому рівні, предметом яких будуть питання стратегічного співробітництва України та США: безпека, енергетика, у тому числі спільні проекти в ядерній енергетиці, торговельна та інвестиційна співпраця. Крім цього, планується обмін думками щодо ситуації у деяких регіонах світу.

Президент також прокоментував внутрішньополітичну ситуацію в Україні. «Дуже важливо, щоб ми, незалежно від обставин, були вірні одному – нашим демократичним цінностям», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він знову наголосив, що фактично сформована коаліція носить неприродний характер і ґрунтується на домовленостях про розподіл посад у центральній та регіональній владі. При цьому Президент висловив переконання, що переговорний процес щодо юридичного оформлення цієї коаліції гальмується тим, що його учасники усвідомлюють – «немає суспільного акцепту на такий союз».