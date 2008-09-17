Кузьмук, Табачник, Герман... у НУ-НС «розвідали» склад нового уряду

У фракції НУ-НС стверджують, що БЮТ і Партія регіонів кже фактично розподілили міністерські портфелі в новому складі уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат, член фракції НУ-НС Андрій ПАРУБІЙ.

За його словами, усі розмови про можливе формування коаліції у складі трьох політичних сил – БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина - відіграють лише пропагандистський фактор.

А.ПАРУБІЙ заявив, що за даними, які надійшли до НУ-НС від представників БЮТ (яких А.ПАРУБІЙ, посилаючись на етичні міркування, не назвав), посада голови Верховної Ради відійде лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ.

При цьому, наголосив він, першим віце-прем’єр-міністром стане народний депутат від Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ, віце-прем’єр-міністром - Дмитро ТАБАЧНИК або Володимир СЕМИНОЖЕНКО, міністром юстиції - Сергій КІВАЛОВ, міністром оборони - Олександр КУЗЬМУК, міністром з питань надзвичайних ситуацій - Нестор ШУФРИЧ, міністром ЖКХ та будівництва - Володимир ЯЦУБА або Володимир РИБАК, міністром АПК - Віктор СЛАУТА, міністром охорони здоров’я - Тетяна БАХТЄЄВА, міністром з питань сім’ї, молоді та спорту - Віктор КОРЖ, міністром освіти та науки - Володимир СЕМИНОЖЕНКО або Д.ТАБАЧНИК, міністром культури - Ганна ГЕРМАН.

По інших кандидатурах, сказав він, досі продовжуються консультації.

«Це є попередній документ, але він свідчить, що в український уряд можуть потрапити україноненависницькі політики, такі, як Д.ТАБАЧНИК, які не сприймають українських ідей та українські перспективи», - сказав А.ПАРУБІЙ.

Він також наголосив, що прем’єр-міністром, за певними даними, залишається Юлія ТИМОШЕНКО, але з перерозподіленими повноваженнями.

Крім того, за його словами, зараз відбувається дискусія стосовно посади Президента України, зокрема, вибори глави держави планується проводити у Верховній Раді або ж максимально обмежити його повноваження.

«Про повну ліквідацію посади Президента не йдеться», - сказав А.ПАРУБІЙ.