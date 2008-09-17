БЮТові та "Регіонам" радять не ховати перед виборцями дулю в кишені

Заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ закликає членів депутатської групи «Народна самооборона» визначитися щодо можливої участі у коаліції Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів.

Про це йдеться у коментарі Р.БЕЗСМЕРТНОГО, текст якого переданій УНІАН прес-службою Президента України.

На думку Р.БЕЗСМЕТРНОГО, переговорний процес щодо формування коаліції між Блоком Юлії Тимошенко і Партією регіонів вийшов на фінішну пряму. «Залишилося вибрати, під яким соусом та в який момент часу подати таке пікантне блюдо українському суспільству та європейській спільноті», - впевнений він.

За словами заступника глави СП, такі висновки можна зробити з повідомлень у ЗМІ щодо нібито початку консультацій БЮТ про створення коаліції з «усіма фракціями, окрім НУ-НС і КПУ». Речники БЮТ свідомо не називають речі своїми іменами і вже забули, що ще вчора лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО обнадіяла прихильників демократичної коаліції шансами на створення нової більшості з Блоком Литвина та НУ-НС, звертає увагу Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він також нагадав, що у парламенті є лише 5 фракцій. Тому «чесніше було б не ховати перед виборцями дулю в кишені, а відверто сказати, що Юлія ТИМОШЕНКО веде переговори з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, які намагається прикрити, немов фіговим листком, «Народною самообороною», - переконаний Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

«Виглядає, що частина «самбістів» згодні з такою роллю, відведеною їм у сценарії державного перевороту. Багато що пояснює давно відома пов‘язаність бізнес-інтересів керівництва «Самооборони» з певними владними колами у Москві», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

«Участь «Народної самооборони» у коаліції БЮТ і Партії регіонів, за задумом російських кураторів, мала б завуалювати змову антиукраїнських сил. Мовляв, націонал-патріотичні сили розділилися і частина з них підтримує «широку» коаліцію і не підтримує «антиросійську» позицію Президента України В.ЮЩЕНКА. Особливо цей сигнал призначався для вух та очей європейських лідерів, які негативно ставляться до російської експансії в українських владних структурах», - припустив заступник глави Секретаріату Президента.

«Сценарій розвалу демократичної коаліції не повинен означати смерть демократичних ідеалів в Україні. Чесна публічна позиція кожного відповідального політика, який сповідує демократичні цінності, має бути запорукою цьому. Я закликаю кожного члена групи «Народна самооборона» у Верховній Раді невідкладно публічно визначитися щодо можливої участі у коаліції БЮТ і ПР», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

«Люди зрозуміють, якщо у випадку незгоди з рішенням, ухваленим 2 вересня більшістю фракції «Наша Україна-Народна самооборона», ви складете депутатські мандати та продовжите відстоювати свої переконання на інших, переконаний, не менш престижних позапарламентських трибунах», - зазначив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.