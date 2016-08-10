У НФ вважають, що правоохоронці мають зацікавитися діяльністю "ручних популістів Кремля" - Капліна й Добродомова

Про це заявив народний депутат фракції “Народний фронт” Михайло Хміль коментуючи публікації про участь російських пропагандистів Марії Столярової і Леоніда Муравйова у виборчій кампанії партій “Партія простих людей” та “Народний контроль” 2015 року.

“Опублікована переписка вказує на те, що “Партія простих людей” Капліна та “Народний контроль” Добродомова - суто російські проекти. Тепер СБУ й Генпрокуратура мають негайно розслідувати діяльність цих ручних популістів Кремля. Якщо російські українофоби й посібники терористів розробляли для Капліна й Добродомова виборчу кампанію, необхідно перевірити: чи не Кремль фінансував цю кампанію? Чи залежать зараз фінансово від Росії Каплін і Добродомов? Які їхні поточні зв’язки? Чи немає ознак державної зради?”, - зазначив Хміль.

Він нагадав, що народний депутат Добродомов уже публічно підтвердив факт підготовки своїх виборчих телевізійних роликів росіянами.

“Дмитро Добродомов у своєму Facebook уже публічно підтвердив згадані у листуванні факти. Він не може відхреститися від справжніх авторів своїх “народних” тез і слоганів, а лише намагається змістити акценти. Мовляв, найняв терористів і українофобів, бо вони запропонували найкращу ціну. Тепер чекаємо на реакцію простої народної людини Капліна. Нехай пояснить: чому їхні з Добродомовим політтехнологи сміються над новинами про “плєнних укропчіков” і битву за донецький аеропорт?” - наголосив Михайло Хміль.

Він також вважає, що С. Каплін і Д. Добродомов послідовно лобіюють інтереси Росії в своїй політичній діяльності.

“Ми завжди казали, що саме Москва організувала й профінансувала гостру політичну кризу, яка виникла восени 2015 року й ледь не призвела до дочасних виборів Верховної Ради. А тепер спливли факти: ті популісти, які тоді найгучніше вимагали відставки Кабміну й розпуску парламенту - це все одна кремлівська команда. Добродомов, Каплін, Тимошенко з її пропутінською депутаткою Савченко - це все штучні політичні проекти Кремля, які послідовно роблять антиукраїнські кроки. Вони дискредитують проєвропейські реформи Яценюка; виступають проти співпраці з МВФ; зривають ухвалення держбюджету й фінансування АТО. Ось для чого Путіну потрібно було провести цих популістів до Верховної Ради!”, - відзначив Хміль.