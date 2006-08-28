Азаров заявляє, що отримав удар у спину від Єханурова

Перший віце-прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що ряд рішень попереднього уряду, у тому числі і в бюджетній сфері, був «ударом у спину». Про це він розповів в інтерв`ю журналу «Профіль» від 28 серпня.

Зокрема, щодо виконання бюджету цього року, М.АЗАРОВ відзначив, що його «необхідно переглянути». «Зараз Міністерство фінансів готує пропозиції, які уряд проаналізує, а відтак передасть на розгляд у Верховну Раду», - додав перший віце-прем`єр. За його словами, бюджет-2006 «незбалансований і нереальний, а бюджетний розпис сплановано так, що основні доходи і витрати припадають на четвертий квартал нинішнього року».

«Це робилося спеціально і свідомо, адже було очевидно, що в липні-серпні працюватиме вже інший Кабінет Міністрів. Зараз відхилення від бюджетного розпису становить близько 7 млрд. грн.», - каже М.АЗАРОВ.

«Ще одна красномовна цифра - витратні статті бюджету за сім з половиною місяців були профінансовані за рахунок залишків грошей на єдиному казначейському рахунку. В сумі 11 млрд. грн.! Я можу сказати, що це за гроші. Це кошти, виручені від продажу «Криворіжсталі». По суті, попередні уряди існували, «проїдаючи «Криворіжсталь». Тобто колишнє керівництво Міністерства фінансів не могло не бачити того, що реальні доходи бюджету відставали від запланованих бюджетним розписом витрат. Разом з тим нічого не робилося - правду ніхто не говорив, а просто проїдалися гроші, які були на залишку казначейського рахунку», - впевнений М.АЗАРОВ. Він додав, що коли він «приймав справи, на казначейському рахунку взагалі була критично мала сума - 1,5 млрд. грн.». «У результаті Кабінет Міністрів був змушений вживати термінових заходів, оскільки такий рівень залишків - це ненормально. Зараз на казначейському рахунку близько 3 млрд. грн. Це дає змогу стабільно фінансувати витрати бюджету в межах його доходів, і зараз, у рамках виконання антикризової програми, ми плануємо провести комплекс заходів із збалансування фінансової ситуації», - сказав М.АЗАРОВ.

Щодо можливих ризиків, пов`язаних з виконанням бюджету-2006 М.АЗАРОВ відзначив: «Безперечно, нас не може не турбувати ситуація, пов`язана з корпоративними фінансами. Перед керівниками НАК «Нафтогаз України», «Укрзалізниця», НАЕК «Енергоатом» поставлено завдання збалансувати фінансову ситуацію».

М.АЗАРОВ звернув увагу, що «3-4 серпня уряд Юрія ЄХАНУРОВА ухвалив велику кількість постанов, які абсолютно необгрунтовано, без ресурсів збільшували витратну частину бюджету на 5 млрд. грн. Ми були змушені відмінити дію цих нормативних актів». Він уточнив, що йдеться про рішення звільнити «Укрзалізницю» від обов`язкових платежів до бюджету, а вільні кошти переспрямувати на фінансування будівництва залізничної вітки «Рені-Ізмаїл». «Проектна вартість цієї вітки дорівнює 3,5 млрд. грн. Природно, дане рішення було відмінено. Профіциту бюджету у нас поки що немає. Навпаки - гостра нестача коштів. І ухвалювати подібні рішення 3-4 серпня, здаючи справи, - схоже на удар у спину... А я хочу нагадати, що 4 серпня в цю будівлю прийшов новий уряд… Звичайно, за таке ми не можемо дякувати», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також звернув увагу, що за станом на сьогодні Державна податкова адміністрація не виконує план майже на 2 млрд. грн.