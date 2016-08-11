Порошенко заявив, що потрібно вимагати від окупантів допустити ОБСЄ до об'єктів у Криму

Про це він заявив під час наради з керівництвом силових структур і МЗС, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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«Слід звернутися до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ максимально посилити присутність спостерігачів ОБСЄ в районі адміністративного кордону з Кримом і вимагати від російської сторони, окупаційних військ допустити представників СММ ОБСЄ до об'єктів в Криму», - сказав президент.

Як повідомлялося, сьогодні Порошенко доручив організувати телефонні переговори з керівництвом Німеччини та Франції, а також з російським лідером Путіним.