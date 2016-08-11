Порошенко заявив, що потрібно вимагати від окупантів допустити ОБСЄ до об'єктів у Криму
16:50, 11 серпня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко вважає, що необхідно вимагати від окупаційної влади допустити представників місії ОБСЄ до об'єктів у Криму та посилити присутність спостерігачів у районі адмінкордону з півостровом.
Потрібно посилити присутність ОБСЄ на адмінкодоні з Кримом / УНІАН
Про це він заявив під час наради з керівництвом силових структур і МЗС, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
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«Слід звернутися до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ максимально посилити присутність спостерігачів ОБСЄ в районі адміністративного кордону з Кримом і вимагати від російської сторони, окупаційних військ допустити представників СММ ОБСЄ до об'єктів в Криму», - сказав президент.
Як повідомлялося, сьогодні Порошенко доручив організувати телефонні переговори з керівництвом Німеччини та Франції, а також з російським лідером Путіним.
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