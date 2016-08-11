Порошенко доручив організувати телефонну розмову з Путіним

Через провокації РФ в окупованому Криму та ескалацію її дій на Донбасі президент Петро Порошенко провів нараду з керівниками силових відомств та МЗС. Про це повідомили у прес-службі глави держави.

Читайте такожВідлуння провокацій РФ у Криму: Порошенко доручив посилити охорону стратегічних об'єктів

Зокрема Порошенко доручив міністру оборони, начальнику Генерального штабу, голові СБУ та міністру закордонних справ провести зустріч з керівництвом дипломатичних місій, акредитованих в Україні, щоб проінформувати про розвиток подій у районі адміністративного кордону з Кримом та лінії зіткнення.

«МЗС має організувати телефонні розмови з керівництвом Німеччини та Франції у трьохсторонньому нормандському форматі, запросити розмови з віце-президентом США, президентом Європейської Ради Дональдом Туском та ініціювати розмову з президентом РФ Путіним», - розпорядився президент.

Міністру закордонних справ Павлу Клімкіну наказано доручити керівнику місії України при ООН провести консультації в Раді безпеки ООН і детально проінформувати про розвиток подій.

За словами Клімкіна, через посольства та дипломатичні установи було доведено чітку позицію України. Міністр також уже провів низку телефонних розмов.

«Особливу увагу ми будемо приділяти міжнародним організаціям. За вашим дорученням почали консультації в Раді безпеки ООН, але також зробимо особливий акцент на ОБСЄ, Раді Європи і, звичайно, Європейському Союзі», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко у зв’язку з останніми діями російської влади доручив привести в посилену бойову готовність всі підрозділи в районах адмінкордону з Кримом та на Донбасі.

10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму. «Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових воєнних погроз на адресу України», - наголосив Порошенко.